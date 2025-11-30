НХЛ. 24 сэйва и три отраженных буллита Суэймана. Достижения Мичкова и Типпетта

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Торонто" в гостях разгромил "Питтсбург" 7:2.

Бостон Брюинз - Детройт Ред Уингз 3:2 (буллиты)

Две шайбы забросил Морган Джики (Бостон).

Две результативные передачи сделал Дилан Ларкин (Дейтройт).

Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман отразил 24 броска и три буллита.

Единственный буллит в послематчевой серии реализовал Кейси Миттельштадт.

Нешвилл Прэдэйторз - Виннипег Жэетс 2:5

"Виннипег" прервал серию из 4 поражений.

Три результативных передачи сделал Дилан Сэмберг.

Две шайбы забил Нино Нидеррейтер (Виннипег).

Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерз 3:5

2 шайбы забросил Матвей Мичков (Филадельфия). Он забил 34 гола - четвертый показатель в истории клуба для игроков не старше 20 лет.

3 (2 + 1) очка набрал Оуэн Типпетт (Филадельфия). В 371 игре он набрал 202 (101 + 101) очка. Он пятый защитник в истории клуба, забивший не маенее шести голов за один месяц.

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 22 минуты. Показатель -3.

Питтсбург Пингвинз - Торонто Мейпл Лифс 2:7

Легенда "Питтсбурга" Сидни Кросби провел 502-ю игру, в которой он набрал более одного очка (1 + 1).