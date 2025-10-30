Никола Йокич повторил рекорд НБА. Результаты матчей

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бруклин" на своей площадке проиграл "Атланте" 112:117.

Торонто Рэпторз - Хьюстон Рокетс 121:139

"Хьюстон" одержал вторую победу подряд.

По подборам 53:22 в пользу "Хьюстона". 7 баскетболистов гостей сделали не менее 5 подборов.

Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерз 125:105

В конце первой половины матча "Бостон" провел серию 20:3, 13 очков в которой набрал Джален Браун (всего 30).

Детройт Пистонс - Орландо Мэджик 135:116

Лидер "Детройта" Кэйд Каннингем набрал 30 очков и сделал 10 передач, 6 подборов, 3 перехвата и 3 блок-шота.

Из первых 10 бросков хозяева 9 не попали.

Гости вышли вперед 15:6 и выиграли первую четверть 36:29.

Бруклин Нетс - Атланта Хоукс 112:117

Израильский защитник"Бруклина" Бен Сараф провел на площадке 12 минут 26 секунд (2 подбора + 1 передача).

"Бруклин" проиграл все пять матчей.

Пять последних бросков хозяев были неточными.

Чикаго Булз - Сакраменто Кингз 126:113

"Чикаго" победил во всех 4 матчах - лучший старт сезона с 2021 года.

Даллас Мэверикс - Индиана Пэйсерз 107:105

"Индиана" могла вырвать победу, но за 3 секунды до конца матча Аарон Несмит не забросил трехочковый.

Денвер Наггетс - Нью-Олеан Пеликанз 122:88

Никола Йокич сделал трипл-дабл (21 + 12 подборов + 10 передач) и стал третьим игроком в истории НБА, начавшим сезон с четырех трипл-даблов подряд. Рекорд установил Оскар Робертсон в 1961 году. Повторил Рассел Уэстбрук в 2020.

Миннесота Тимбервулвз - Лос-Анджелес Лейкерс 115:116

В конце матча гости провели серию 14:2. Победный трехочковый Остин Ривз забросил на последней секунде.

Финикс Санз - Мемфис Гризлиз 113:114

В середине последней четверти "Санз" проигрывали 89:99, но сумели сравнятьь счет 108:108.

Победный бросок сделал Джа Морант за 8 секунд до конца матча. Он набрал 28 очков.