Победный гол Довбика. Результаты матчей чемпионата Италии
время публикации: 30 октября 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 08:45
Состоялись матчи девятого тура чемпионата Италии. Лидируют "Наполи" и "Рома" (21 очко).
Рома - Парма 2:1
"Волки" во второй раз в истории победили 7 раз в первых 9 матчах сезона (впервые в 2017 году).
Победный гол на 81-й минуте забил вышедший на замену Артем Довбик.
Комо - Верона 3:1
"Комо" поднялся на пятое место, не проиграв в восьмом матче подряд.
Ювентус (Турин) - Удинезе 3:1
Первый матч после увольнения Игора Тудора "Ювентус" выиграл. В этом матче командой руководил Массимо Брамбилла.
Болонья - Торино 0:0
Дженоа - Кремонезе 0:2
Оба гола забил бывший форвард "Интера" и "Сампдории" Федерико Бонаццоли.
Интер (Милан) - Фиорентина (Флоренция) 3:0
На 66-й минуте счет был 0:0.
