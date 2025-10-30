x
30 октября 2025
30 октября 2025
30 октября 2025
30 октября 2025
Спорт

Победный гол Довбика. Результаты матчей чемпионата Италии

Футбол
время публикации: 30 октября 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 08:45
Победный гол Довбика. Результаты матчей чемпионата Италии
AP Photo/Andrew Medichini

Состоялись матчи девятого тура чемпионата Италии. Лидируют "Наполи" и "Рома" (21 очко).

Рома - Парма 2:1

"Волки" во второй раз в истории победили 7 раз в первых 9 матчах сезона (впервые в 2017 году).

Победный гол на 81-й минуте забил вышедший на замену Артем Довбик.

Комо - Верона 3:1

"Комо" поднялся на пятое место, не проиграв в восьмом матче подряд.

Ювентус (Турин) - Удинезе 3:1

Первый матч после увольнения Игора Тудора "Ювентус" выиграл. В этом матче командой руководил Массимо Брамбилла.

Болонья - Торино 0:0

Дженоа - Кремонезе 0:2

Оба гола забил бывший форвард "Интера" и "Сампдории" Федерико Бонаццоли.

Интер (Милан) - Фиорентина (Флоренция) 3:0

На 66-й минуте счет был 0:0.

Спорт
