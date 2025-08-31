MLS. Победный гол израильтянина
время публикации: 31 августа 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 11:18
В матче регулярного чемпионата MLS "Шарлотт" в гостях обыграл "Нью-Ингленд Революшен" 2:1.
На 12-й минуте Брандт Бронико вывел гостей вперед 1:0.
На 24-й минуте арендованный у "Нанта" Игнатиус Ганаго добил мяч в пустые ворота 1:1.
После ударов хозяев мяч дважды попадал в штангу.
На 87-й минуте после навеса со штрафного израильтянин Идан Токломати ударом головой забил победный гол. Это его 8-й гол в 25 играх этого сезона.
Ссылки по теме