x
31 августа 2025
|
последняя новость: 12:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 августа 2025
|
31 августа 2025
|
последняя новость: 12:01
31 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

MLS. Победный гол израильтянина

Футбол
время публикации: 31 августа 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 11:18
MLS. Победный гол израильтянина
AP Photo/Chris Carlson

В матче регулярного чемпионата MLS "Шарлотт" в гостях обыграл "Нью-Ингленд Революшен" 2:1.

На 12-й минуте Брандт Бронико вывел гостей вперед 1:0.

На 24-й минуте арендованный у "Нанта" Игнатиус Ганаго добил мяч в пустые ворота 1:1.

После ударов хозяев мяч дважды попадал в штангу.

На 87-й минуте после навеса со штрафного израильтянин Идан Токломати ударом головой забил победный гол. Это его 8-й гол в 25 играх этого сезона.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 августа 2025

Серия А. Победа соперника "Маккаби". Каприле едва не остановил чемпиона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 августа 2025

"Реал" обыграл островитян. "Атлетико" теряет очки. Результаты матчей чемпионата Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 августа 2025

Чемпионат Германии. "Бавария" победила "Аугсбург"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 августа 2025

"Лилль" забил 7 голов, ПСЖ - 6. Результаты матчей чемпионата Франции