MLS. Победный гол израильтянина

В матче регулярного чемпионата MLS "Шарлотт" в гостях обыграл "Нью-Ингленд Революшен" 2:1.

На 12-й минуте Брандт Бронико вывел гостей вперед 1:0.

На 24-й минуте арендованный у "Нанта" Игнатиус Ганаго добил мяч в пустые ворота 1:1.

После ударов хозяев мяч дважды попадал в штангу.

На 87-й минуте после навеса со штрафного израильтянин Идан Токломати ударом головой забил победный гол. Это его 8-й гол в 25 играх этого сезона.