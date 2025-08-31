"Лилль" забил 7 голов, ПСЖ - 6. Результаты матчей чемпионата Франции
31 августа 2025 г.
Состоялись матчи третьего тура чемпионата Франции. "Лилль" в гостях разгромил "Лорьян" 7:1, ПСЖ - "Тулузу" 6:3.
Второй случай в истории Лиги 1, когда в двух матчах одного игрового дня были забиты не менее 8 голов. Впервые такое случилось 20 апреля 2014 года.
Лорьян - Лилль 1:7
Первый тайм завершился со счетом 0:0. На 77-й минуте счет был 1:2.
Нант - Осер 1:0
Победный на 8-й минуте забил египтянин Мостафа Мохамед.
Далее "Нант" оборонялся. Гости сумели создать один голевой момент.
Тулуза - ПСЖ 3:6
По данным статистического сервиса Opta, ПСЖ впервые в истории забл три безответных гола в первые 15 минут матча.
На 89-й минуте счет был 1:6.
