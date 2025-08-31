x
31 августа 2025
31 августа 2025
31 августа 2025
последняя новость: 08:50
31 августа 2025
Спорт

"Лилль" забил 7 голов, ПСЖ - 6. Результаты матчей чемпионата Франции

Футбол
время публикации: 31 августа 2025 г., 07:52
"Лилль" забил 7 голов, ПСЖ - 6. Результаты матчей чемпионата Франции
AP Photo/Aurelien Morissard

Состоялись матчи третьего тура чемпионата Франции. "Лилль" в гостях разгромил "Лорьян" 7:1, ПСЖ - "Тулузу" 6:3.

Второй случай в истории Лиги 1, когда в двух матчах одного игрового дня были забиты не менее 8 голов. Впервые такое случилось 20 апреля 2014 года.

Лорьян - Лилль 1:7

Первый тайм завершился со счетом 0:0. На 77-й минуте счет был 1:2.

Нант - Осер 1:0

Победный на 8-й минуте забил египтянин Мостафа Мохамед.

Далее "Нант" оборонялся. Гости сумели создать один голевой момент.

Тулуза - ПСЖ 3:6

По данным статистического сервиса Opta, ПСЖ впервые в истории забл три безответных гола в первые 15 минут матча.

На 89-й минуте счет был 1:6.

