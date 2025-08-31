Серия А. Победа соперника "Маккаби". Каприле едва не остановил чемпиона

Состоялись матчи второго тура чемпионата Италии.

Болонья - Комо 1:0

"Болонья", соперник "Маккаби" в Лиге Европы, одержала первую победу в сезоне.

Победный гол на 59-й минуте забил Риккардо Орсолини.

Парма - Аталанта (Бергамо) 1:1

В предыдущих 4 домашних матчах "Парма" проиграла "Аталанте". В этот раз хозяева сумели отыграться.

Наполи - Кальяри 1:0

У чемпиона было значительное преимущество. Но голкипер островитян Элия Каприле (1 июля перешел в "Кальяри" из "Наполи") совершил пять сэйвов, в том числе два после опасных ударов Скотта Мактоминея.

Победный гол на пятой минуте компенсированного времени забил Франк Ангисса.

Пиза - Рома 0:1

Римляне выиграли два первых матча 1:0.