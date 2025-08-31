Серия А. Победа соперника "Маккаби". Каприле едва не остановил чемпиона
время публикации: 31 августа 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 10:32
Состоялись матчи второго тура чемпионата Италии.
Болонья - Комо 1:0
"Болонья", соперник "Маккаби" в Лиге Европы, одержала первую победу в сезоне.
Победный гол на 59-й минуте забил Риккардо Орсолини.
Парма - Аталанта (Бергамо) 1:1
В предыдущих 4 домашних матчах "Парма" проиграла "Аталанте". В этот раз хозяева сумели отыграться.
Наполи - Кальяри 1:0
У чемпиона было значительное преимущество. Но голкипер островитян Элия Каприле (1 июля перешел в "Кальяри" из "Наполи") совершил пять сэйвов, в том числе два после опасных ударов Скотта Мактоминея.
Победный гол на пятой минуте компенсированного времени забил Франк Ангисса.
Пиза - Рома 0:1
Римляне выиграли два первых матча 1:0.
