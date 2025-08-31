"Реал" обыграл островитян. "Атлетико" теряет очки. Результаты матчей чемпионата Испании
Состоялись матчи третьего тура чемпионата Испании.
Алавес - Атлетико (Мадрид) 1:1
Впервые под руководством Диего Симеоне "Атлетико" не одержал ни одной победы в трех первых матчах сезона. Последний раз "Матрасники" не сумели победить в трех стартовых матчах в 2009 году под руководством Абеля Ресино.
Гол в ворота хозяев забил Джулиано Симеоне, признанный лучшим игроком матча. В позапрошлом сезоне он играл за "Алавес" на правах аренды.
Овьедо - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0
"Овьедо", вернувшийся в элиту после длительного перерыва, одержал первую победу в сезоне.
Победный гол на 40-й минуте забил Леандр Дендонкер (19 августа перешел из "Астон Виллы").
В последних 22-х домашних матчах "Овьедо" одержал 15 побед.
Жирона - Севилья 0:2
Сенсация позапрошлого сезона "Жирона" растеряла почти всех звезд и продолжает рассыпаться.
По сравнению с прошлым матчем в основном составе каталонцев было 9 изменений. Не помогло.
После двух поражений "Севилья" добыла первую победу.
Реал (Мадрид) - Мальорка 2:1
Судья по разным причинам отменил три гола в ворота островитян.