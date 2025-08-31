x
31 августа 2025







Спорт

"Реал" обыграл островитян. "Атлетико" теряет очки. Результаты матчей чемпионата Испании

Футбол
время публикации: 31 августа 2025 г., 09:40 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 09:50
"Реал" обыграл островитян
AP Photo/Manu Fernandez

Состоялись матчи третьего тура чемпионата Испании.

Алавес - Атлетико (Мадрид) 1:1

Впервые под руководством Диего Симеоне "Атлетико" не одержал ни одной победы в трех первых матчах сезона. Последний раз "Матрасники" не сумели победить в трех стартовых матчах в 2009 году под руководством Абеля Ресино.

Гол в ворота хозяев забил Джулиано Симеоне, признанный лучшим игроком матча. В позапрошлом сезоне он играл за "Алавес" на правах аренды.

Овьедо - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0

"Овьедо", вернувшийся в элиту после длительного перерыва, одержал первую победу в сезоне.

Победный гол на 40-й минуте забил Леандр Дендонкер (19 августа перешел из "Астон Виллы").

В последних 22-х домашних матчах "Овьедо" одержал 15 побед.

Жирона - Севилья 0:2

Сенсация позапрошлого сезона "Жирона" растеряла почти всех звезд и продолжает рассыпаться.

По сравнению с прошлым матчем в основном составе каталонцев было 9 изменений. Не помогло.

После двух поражений "Севилья" добыла первую победу.

Реал (Мадрид) - Мальорка 2:1

Судья по разным причинам отменил три гола в ворота островитян.

