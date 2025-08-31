Синнер вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. Зверев выбыл
время публикации: 31 августа 2025 г., 10:05 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 10:11
В матче третьего круга Открытого чемпионата США Александр Бублик (Казахстан) одолел американца Томми Пола 7:6, 6:7, 6:3, 6:7, 6:1.
Канадец Феликс Ожье Альясим одержал волевую победу над Aлександром Зверевым (Германия) 4:6, 7:6, 6:4, 6:4.
Россиянин Андрей Рублев одолел Коулмана Вонга (Гонконг) 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер победил канадца Дениса Шаповалова 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.
