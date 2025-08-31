Южане забили 7 голов. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи второго тура чемпионата Израиля по футболу.

Апоэль (Хайфа) - Апоэль (Иерусалим) 2:1

Столичная команда весь матч провела в меньшинстве. На 3-й минуте был удален арендованный у тель-авивского "Маккаби" Орель Байе.

Ирони (Кирьят-Шмона) - Апоэль (Петах-Тиква) 0:0

Примерно равная игра, которая не изобиловала опасными моментвми.

Маккаби Бней Райна - Апоэль (Тель-Авив) 2:2

Концовка матча получилась драматичной. На 69-й минуте при счете 2:1 "красные" остались в меньшинстве. Удален Шанде Силва, на 61-й минуте вышедший на замену.

Гости могли отыграться на первой минуте компенсированного времени, но Став Туриэль не реализовал пенальти.

Через 3 минуты счет сравнял Андриан Краев, 30 июля перешедший из португальского клуба "Каса Пия".

Апоэль (Беэр-Шева) - Ирони (Тверия) 7:0

Большую часть матча гости провели в меньшинстве. На 15-й минуте при счете 2:0 был удален Самбинья.

Все кончилось быстро. На 18-й минуте счет был 3:0, 26-й - 4:0.

По два мяча забили Кингс Кангва и Игор Златанович. По разу отличились Дан Битон, Элдер Лопес и Захи Ахмед.

Ашдод - Бней Сахнин 1:2