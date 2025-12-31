x
31 декабря 2025
31 декабря 2025
31 декабря 2025
последняя новость: 13:56
31 декабря 2025
Спорт

Достижение Деррика Уайта. Леброн Джеймс проиграл в день рождения. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 31 декабря 2025 г., 12:34 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 12:34
Достижение Деррика Уайта. Леброн Джеймс проиграл в день рождения. Результаты матчей НБА
AP Photo/Tyler Tate

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Детройт" разгромил "Лос-Анджелес Лейкерс" 128:106.

Мемфис Гризлиз - Филадельфия Сиксерз 136:139 (овертайм)

Основное время 128:128.

Ви Джей Эджкомб набрал 25 очков. включая победный трехочковый за 1.7 секунды до конца овертайма.

Лидеры "Филадельфии" Тайрез Макси и Джоэль Эмбиид набрали по 34 очка.

Юта Джаз - Бостон Селтикс 119:129

Деррик Уайт (Бостон) набрал 27 очков (13 в последней четверти) и сделал 7 блок-шотов. Он стал 13-м игроком в истории НБА, который вы одной игре набрал не менее 27 очков, сделал не менее 7 подборов, 6 передач и 7 блок-шотов. И первым защитником "Бостона" в этом списке.

Лос-Анджелес Лейкерс - Детройт Пистонс 106:128

В день матча Леброну Джеймсу исполнился 41 год.

Лос-Анджелес Клипперс - Сакраменто Кингз 131:90

"Клипперс" одержал пятую победу подряд.

