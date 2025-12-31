Футбол. "Арсенал" прервал рекордную серию "Астон Виллы".. Результаты матчей чемпионата Англии
31 декабря 2025 г.
Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Англии. "Арсенал" разгромил "Астон Виллу" 4:1.
Бернли - Ньюкасл 1:3
Челси (Лондон) - Борнмут 2:2
Все голы были забиты с 6-ю по 27-ю минуты.
"Челси" не смог победить в третьей игре подряд и занимает пятое место.
Ноттингем Форест - Эвертон (Ливерпуль) 0:2
"Эвертон" поднялся на восьмое место..
Вест Хэм (Лондон) - Брайтон энд Хоув 2:2
Врсенал (Лондон) - Астон Вилла (Бирмингем) 4:1
"Арсенал" прервал серию "Астон Виллы" из 11 матчей без поражений. Клубный рекорд бирмингемцев устоял.
Первый тайм закончился со счетом 0:0.
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:1
"Волки" прервали серию поражений и не позволили "Манчестеру Юнайтед" обойти "Челси".
