Спорт
Спорт

Футбол. "Арсенал" прервал рекордную серию "Астон Виллы".. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 31 декабря 2025 г., 11:36
Футбол. "Арсенал" прервал рекордную серию "Астон Виллы".. Результаты матчей чемпионата Англии
Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Англии. "Арсенал" разгромил "Астон Виллу" 4:1.

Бернли - Ньюкасл 1:3

Челси (Лондон) - Борнмут 2:2

Все голы были забиты с 6-ю по 27-ю минуты.

"Челси" не смог победить в третьей игре подряд и занимает пятое место.

Ноттингем Форест - Эвертон (Ливерпуль) 0:2

"Эвертон" поднялся на восьмое место..

Вест Хэм (Лондон) - Брайтон энд Хоув 2:2

Врсенал (Лондон) - Астон Вилла (Бирмингем) 4:1

"Арсенал" прервал серию "Астон Виллы" из 11 матчей без поражений. Клубный рекорд бирмингемцев устоял.

Первый тайм закончился со счетом 0:0.

Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:1

"Волки" прервали серию поражений и не позволили "Манчестеру Юнайтед" обойти "Челси".

