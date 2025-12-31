Осечка тель-авивского "Маккаби". Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. Тель-авивский "Маккаби" не смог обыграть "Ирони" (Тверия) 1:1.
Маккаби Бней Райна - Ирони (Кирьят-Шмона) 3:1
"Маккаби" одержал вторую победу.
Апоэль (Хайфа) - Бней Сахнин 0:2
"Бней Сахнин" поднялся на пятое место.
Маккаби (Тель-Авив) - Ирони (Тверия) 1:1
"Маккаби" не смог победить в четвертом матче подряд.
