x
31 декабря 2025
|
последняя новость: 09:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 декабря 2025
|
31 декабря 2025
|
последняя новость: 09:27
31 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Осечка тель-авивского "Маккаби". Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Футбол
время публикации: 31 декабря 2025 г., 08:32 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 08:32
Осечка тель-авивского "Маккаби". Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
AP Photo/Dave Thompson

Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. Тель-авивский "Маккаби" не смог обыграть "Ирони" (Тверия) 1:1.

Маккаби Бней Райна - Ирони (Кирьят-Шмона) 3:1

"Маккаби" одержал вторую победу.

Апоэль (Хайфа) - Бней Сахнин 0:2

"Бней Сахнин" поднялся на пятое место.

Маккаби (Тель-Авив) - Ирони (Тверия) 1:1

"Маккаби" не смог победить в четвертом матче подряд.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 декабря 2025

Дембеле признан лучшим игроком 2025 года по версии Globe Soccer Awards
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2025

Футбол. "Милан" разгромил "Верону" и лидирует в Серии А
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2025

Футбол. Чемпионат Англии. "Астон Вилла" победила "Челси"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2025

Нигерийцы вышли в плэй-офф. Результаты матчей Кубка африканских наций по футболу