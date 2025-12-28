Футбол. Чемпионат Англии. "Астон Вилла" победила "Челси"
время публикации: 28 декабря 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 13:48
В матче восемнадцатого тура чемпионата Англии "Астон Вилла" в гостях одержала волевую победу над "Челси" 2:1.
"Астон Вилла" занимает третье место, отставая от лидирующего "Арсенала" на 3 очка.
На 37-й минуте после подачи углового Жоау Педру открыл счет 1:0.
Во втором тайме два гола забил Олли Уткинс.
Команда из Бирмингема одержала 11-ю победу подряд. Это повторение клубного рекорда.
