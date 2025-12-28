x
28 декабря 2025
|
последняя новость: 14:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 декабря 2025
|
28 декабря 2025
|
последняя новость: 14:01
28 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Чемпионат Англии. "Астон Вилла" победила "Челси"

Футбол
время публикации: 28 декабря 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 13:48
Футбол. Чемпионат Англии. "Астон Вилла" победила "Челси"
AP Photo/Dave Shopland

В матче восемнадцатого тура чемпионата Англии "Астон Вилла" в гостях одержала волевую победу над "Челси" 2:1.

"Астон Вилла" занимает третье место, отставая от лидирующего "Арсенала" на 3 очка.

На 37-й минуте после подачи углового Жоау Педру открыл счет 1:0.

Во втором тайме два гола забил Олли Уткинс.

Команда из Бирмингема одержала 11-ю победу подряд. Это повторение клубного рекорда.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2025

Футбол. Хайский "Маккавби" оштрафован за расистские выкрики болельщиков
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2025

Нигерийцы вышли в плэй-офф. Результаты матчей Кубка африканских наций по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2025

Историческая победа Бенина. Результаты матчей Кубка африканских наций по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2025

Без сюрпризов. Результаты матчей Кубка Израиля по футболу