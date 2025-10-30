x
30 октября 2025
Спорт

Евролига. "Маккаби" проиграл "Црвене Звезде"

Баскетбол
время публикации: 30 октября 2025 г., 23:30 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 23:30
Евролига. "Маккаби" проиграл "Црвене Звезде"
AP Photo/Rick Scuteri

В матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Црвене Звезде" 92:99.

"Желтые" потерпели шестое поражение в восьми матчах.

После 10 минут 33:26, 20 - 58:48, 30 - 77:71.

На 36-й минуте "Маккаби" сократил отставание до минимума. Но в концовке сербы сыграли намного лучше.

Лучший игрок матча Коди Миллер-Макинтайр (Црвена Звезда) (23 + 12 передач),

