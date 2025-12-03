Первые победы "Маккаби". Осечка лидера. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
время публикации: 03 декабря 2025 г., 07:35 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 07:45
Состоялись матчи двенадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" обыграл "Апоэль" (Тель-Авив) 2:1.
Бней Сахнин - Ирони (Кирьят-Шмона) 1:1
Апоэль (Иерусалим) - Маккаби Бней Райна 1:2
"Маккаби Бней Райна" одержал первую победу в сезоне.
Победный гол на 8-й минуте компенсированного времени абил Абдалла Джабер.
Маккаби (Петах-Тиква) - Апоэль (Беэр-Шева) 1:1
"Апоэль" лидирует, на 5 очков опережая тель-авивский "Маккаби".
Маккаби (Хайфа) - Апоэль (Тель-Авив) 2:1
"Маккаби" прервал серию из 4 ничьих и одержал первую победу под руководством Барака Бахара.
