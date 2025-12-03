x
03 декабря 2025
Спорт
Спорт

Первые победы "Маккаби". Осечка лидера. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Футбол
время публикации: 03 декабря 2025 г., 07:35 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 07:45
Первые победы "Маккаби". Осечка лидера. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи двенадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" обыграл "Апоэль" (Тель-Авив) 2:1.

Бней Сахнин - Ирони (Кирьят-Шмона) 1:1

Апоэль (Иерусалим) - Маккаби Бней Райна 1:2

"Маккаби Бней Райна" одержал первую победу в сезоне.

Победный гол на 8-й минуте компенсированного времени абил Абдалла Джабер.

Маккаби (Петах-Тиква) - Апоэль (Беэр-Шева) 1:1

"Апоэль" лидирует, на 5 очков опережая тель-авивский "Маккаби".

Маккаби (Хайфа) - Апоэль (Тель-Авив) 2:1

"Маккаби" прервал серию из 4 ничьих и одержал первую победу под руководством Барака Бахара.

