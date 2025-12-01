Футбол. Фанаты "Аякса" сорвали матч чемпионата Нидерландов
время публикации: 01 декабря 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 13:38
Матч четырнадцатого тура чемпионата Нидерландов "Аякс" - "Гронинген" был остановлен из-за поведения фанатов.
Болельщики амстердамской команды устроили пиротехническое шоу, в результате которого был поврежден газон стадиона.
Судья прервал встречу на 6-й минуте.
Матч будет доигран 2 декабря.
Королевский футбольный союз Нидерландов и клуб "Аякс" сделали заявления, в которых осудили тех, кто спровоцировал массовые беспорядки.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 ноября 2025