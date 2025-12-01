x
01 декабря 2025
Спорт

Футбол. Фанаты "Аякса" сорвали матч чемпионата Нидерландов

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 01 декабря 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 13:38
Футбол. Фанаты "Аякса" сорвали матч чемпионата Нидерландов
AP Photo/Peter Dejong

Матч четырнадцатого тура чемпионата Нидерландов "Аякс" - "Гронинген" был остановлен из-за поведения фанатов.

Болельщики амстердамской команды устроили пиротехническое шоу, в результате которого был поврежден газон стадиона.

Судья прервал встречу на 6-й минуте.

Матч будет доигран 2 декабря.

Королевский футбольный союз Нидерландов и клуб "Аякс" сделали заявления, в которых осудили тех, кто спровоцировал массовые беспорядки.

