Футбол. Фанаты "Аякса" сорвали матч чемпионата Нидерландов

Матч четырнадцатого тура чемпионата Нидерландов "Аякс" - "Гронинген" был остановлен из-за поведения фанатов.

Болельщики амстердамской команды устроили пиротехническое шоу, в результате которого был поврежден газон стадиона.

Судья прервал встречу на 6-й минуте.

Матч будет доигран 2 декабря.

Королевский футбольный союз Нидерландов и клуб "Аякс" сделали заявления, в которых осудили тех, кто спровоцировал массовые беспорядки.