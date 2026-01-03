Футбол. Чемпионат Англии. Дубль Макгинна. Победа "Астон Виллы"

В стартовом матче двадцатого тура чемпионата Англии "Астон Вилла" победила "Ноттингем Форест" 3:1.

Бирмингемцы одержали десятую домашнюю победу подряд.

На последних секундах первого тайма Олли Уоткинс нанес удар в "девятку" метров с 20 1:0. Он забил в третьем матче подряд.

На 49-й минуте Мэтью Кэш прострелил. Джон Макгинн сходу отправил мяч в верхний угол 2:0.

На 61-й минуте Морган Гиббс Уайт вышел один на один 2:1.

На 73-й минуте Макгинн воспользовался грубой ошибкой вратаря "лесников" (тот вышел далеко за пределы штрафной) и метров с 30 отправил мяч в пустые ворота. Макгинн впервые сделал "дубль" в матче Премьер-лиги и во второй раз в карьере (во всех турнирах - за 311 игр).