Футбол. "Милан" победил и лидирует в Серии А
время публикации: 03 января 2026 г., 11:13 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 11:20
В стартовом матче восемнадцатого тура чемпионата Италии "Милан" в гостях обыграл "Кальяри" 1:0.
"Красно-черные" лидируют, на 2 очка опережая "Интер".
Игра была плотной, вязкой. "Кальяри" может потрепать нервы любому фавориту.
В первом тайме хозяева упустили несколько опасных моментов.
В начале второго тайма после удара Рафаэля Леау мяч попал в перекладину. На 50-й минуте Рабьо прострелил. Леау пробил под перекладину 0:1. В 12-й раз в сезоне "Милан" забил гол первым ударом в створ ворот.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 января 2026