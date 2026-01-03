Футбол. "Милан" победил и лидирует в Серии А

В стартовом матче восемнадцатого тура чемпионата Италии "Милан" в гостях обыграл "Кальяри" 1:0.

"Красно-черные" лидируют, на 2 очка опережая "Интер".

Игра была плотной, вязкой. "Кальяри" может потрепать нервы любому фавориту.

В первом тайме хозяева упустили несколько опасных моментов.

В начале второго тайма после удара Рафаэля Леау мяч попал в перекладину. На 50-й минуте Рабьо прострелил. Леау пробил под перекладину 0:1. В 12-й раз в сезоне "Милан" забил гол первым ударом в створ ворот.