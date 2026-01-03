x
Спорт

Чемпионат Франции. "Ланс" лидирует. Юбилейная результативная передача Томассона

Футбол
время публикации: 03 января 2026 г., 09:03 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 09:03
В стартовом матче семнадцатого тура чемпионата Франции "Ланс" в гостях разгромил "Тулузу" 3:0
AP Photo/Jean-Francois Badias

В стартовом матче семнадцатого тура чемпионата Франции "Ланс" в гостях разгромил "Тулузу" 3:0.

"Ланс" одержал восьмую победу подряд и лидирует в Дивизионе 1.

На 23-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален за опасный подкат Эмерсонн (1 сентября перешел из "Гезтепе"). Он нанес травму бывшему игроку "Тулузы" Одсону Эдуару.

На 57-й минуте Весли Саид открыл счет 0:1. На 85-й минуте вратарь парировал мяч после опасного удара Фофана. Адриан Томассон добил мяч в сетку 0:2.

На пятой минуте компенсированного времени после передачи Томассона (его 50-я результативная передача в матчах чемпионата Франции) отличился 20-летний Исмаэль Ганиу.

Спорт
