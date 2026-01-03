Футбол. Чемпионат Испании. Тур начался с ничьи в Мадриде

В стартовом матче восемнадцатого тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" сыграл вничью с "Хетафе" 1:1.

"Райо" не проиграл в девятом матче подряд против "Хетафе" (3 победы, 6 ничьих).

В матче было много борьбы, напряжения, но мало опасных моментов: радости "закрытого футбола".

Хозяева владели преимуществом и на последних секундах первого тайма вышли вперед. после удара Хорхе де Фрутоса ошибся голкипер гостей, выпустив мяч в ворота.

На 90-й минуте Мауро Арамбарри сравнял счет.