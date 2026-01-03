x
03 января 2026
Спорт

Евролига. "Бавария" разгромила "Маккаби"

Баскетбол
время публикации: 03 января 2026 г., 07:55 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 07:55
Евролига. "Бавария" разгромила "Маккаби"
AP Photo/Matthew Hinton

В матче девятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги "Бавария" разгромила тель-авивский "Маккаби" 95:71.

Прервалась серия "желтых" из пяти побед подряд.

После 10 минут 31:23, 20 - 50:41, 30 - 76:54.

Отличный матч провели лидеры "Баварии": Дэвид Маккормак (18 + 7 подборов), Владимир Лючич (17 + 7 подборов) и Андреас Обст (15 + 2 подбора + 3 передачи).

