Евролига. "Бавария" разгромила "Маккаби"
время публикации: 03 января 2026 г., 07:55 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 07:55
В матче девятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги "Бавария" разгромила тель-авивский "Маккаби" 95:71.
Прервалась серия "желтых" из пяти побед подряд.
После 10 минут 31:23, 20 - 50:41, 30 - 76:54.
Отличный матч провели лидеры "Баварии": Дэвид Маккормак (18 + 7 подборов), Владимир Лючич (17 + 7 подборов) и Андреас Обст (15 + 2 подбора + 3 передачи).
