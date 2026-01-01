Рекорды Шэмпени. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" одолел "Нью-Йорк" 134:132.

Чикаго Булз - Нью-Орлеан Пеликанз 134:118

Айзек Окоро (Чикаго) провел лучший матч в сезоне (24 очка). Тре Джонс (Чикаго) сделал "дабл-дабл" (20 + 12 передач).

8 игроков "Чикаго" набрали не менее 10 очков, в том числе все игроки стартовой пятерки.

Сан-Антонио Сперз - Нью-Йорк Никс 134:132

Лидер "Сперз" Виктор Вембаньяма сделал "дабл-дабл" (31 + 13 подборов). Он покинул площадку преждевременно из-за травмы ноги в начале последней четверти.

Джулиан Шэмпени установил личный рекорд (36 очков) и рекорд "Сан-Антонио" (11 трехочковых в одном матче). Предыдущий рекорд Чак Персон установил в 1997 году (9).

Торонто Рэпторз - Денвер Наггетс 103:106

"Денвер" играл без травмированного Николы Йокича.

Милуоки Бакс - Вашингтон Уизардс 113:114

Победный бросок за секунду до конца матча сделал Си Джей Макколлум. Всего он набрал 18 очков.