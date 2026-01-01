Рекорды Шэмпени. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" одолел "Нью-Йорк" 134:132.
Чикаго Булз - Нью-Орлеан Пеликанз 134:118
Айзек Окоро (Чикаго) провел лучший матч в сезоне (24 очка). Тре Джонс (Чикаго) сделал "дабл-дабл" (20 + 12 передач).
8 игроков "Чикаго" набрали не менее 10 очков, в том числе все игроки стартовой пятерки.
Сан-Антонио Сперз - Нью-Йорк Никс 134:132
Лидер "Сперз" Виктор Вембаньяма сделал "дабл-дабл" (31 + 13 подборов). Он покинул площадку преждевременно из-за травмы ноги в начале последней четверти.
Джулиан Шэмпени установил личный рекорд (36 очков) и рекорд "Сан-Антонио" (11 трехочковых в одном матче). Предыдущий рекорд Чак Персон установил в 1997 году (9).
Торонто Рэпторз - Денвер Наггетс 103:106
"Денвер" играл без травмированного Николы Йокича.
Милуоки Бакс - Вашингтон Уизардс 113:114
Победный бросок за секунду до конца матча сделал Си Джей Макколлум. Всего он набрал 18 очков.