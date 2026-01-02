НБА. Дэнни Вульф набрал 9 очков. "Бруклин" проиграл
В матче регулярного чемпионата НБА "Хьюстон Рокетс" разгромил "Бруклин Нетс" 120:96.
"Хьюстон" одержал четвертую победу подряд.
Кевин Дюрант (Хьюстон) сделал "дабл-дабл" (22 + 11 передач).
"Бруклин" играл без своего лидера. Майкл Портер -младший не играл из-за болезни.
Форвард сборной Израиля Дэнни Вулф отыграл 29 минут 17 секунд (9 + 4 подбора + 5 передач + 2 перехвата).
