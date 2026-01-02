x
Спорт

НБА. Дэнни Вульф набрал 9 очков. "Бруклин" проиграл

Баскетбол
НБА
время публикации: 02 января 2026 г., 08:27 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 08:27
НБА. Дэнни Вульф набрал 9 очков. "Бруклин" проиграл
AP Photo/Chris Szagola

В матче регулярного чемпионата НБА "Хьюстон Рокетс" разгромил "Бруклин Нетс" 120:96.

"Хьюстон" одержал четвертую победу подряд.

Кевин Дюрант (Хьюстон) сделал "дабл-дабл" (22 + 11 передач).

"Бруклин" играл без своего лидера. Майкл Портер -младший не играл из-за болезни.

Форвард сборной Израиля Дэнни Вулф отыграл 29 минут 17 секунд (9 + 4 подбора + 5 передач + 2 перехвата).

