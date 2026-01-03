Дени Авдия сделал "дабл-дабл 30+". "Портленд" победил
время публикации: 03 января 2026 г., 07:36 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 07:43
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" в гостях победил "Нью-Орлеан Пеликанз" 122:109.
Лучшим в составе победителей был израильский форвард Дени Авдия (34 + 7 подборов + 11 передач).
"Пеликаны" потерпели шестое поражение подряд, несмотря на то, что Зион Уильямсон набрал 35 очков.
