"Зимняя классика НХЛ". "Рейнджерс" разгромил "Флориду"

В "Зимней классике НХЛ" (матч под открытым небом) ("Нью-Йорк Рейнджерс" разгромил "Флорида Пантерз" 5:1.

44-я игра НХЛ под открытым небом и 17- "Зимняя классика". "Нью-Йорк Рейнджерс" рекордсмен по числу побед на открытом воздухе - 6.

Мика Зибанежад набрал 5 (3 + 2) очков.

Три результативных передачи сделал Алексис Лафреньер.

Артемий Панарин набрал 3 (2 +1) очка.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 18 минут 45 секунд. Показатель +2.