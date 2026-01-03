"Зимняя классика НХЛ". "Рейнджерс" разгромил "Флориду"
время публикации: 03 января 2026 г., 11:43 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 11:43
В "Зимней классике НХЛ" (матч под открытым небом) ("Нью-Йорк Рейнджерс" разгромил "Флорида Пантерз" 5:1.
44-я игра НХЛ под открытым небом и 17- "Зимняя классика". "Нью-Йорк Рейнджерс" рекордсмен по числу побед на открытом воздухе - 6.
Мика Зибанежад набрал 5 (3 + 2) очков.
Три результативных передачи сделал Алексис Лафреньер.
Артемий Панарин набрал 3 (2 +1) очка.
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 18 минут 45 секунд. Показатель +2.
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 января 2026