03 января 2026
Спорт

Сборная США вылетела. Результаты четвертьфиналов молодежного чемпионата мира по хоккею

Хоккей
время публикации: 03 января 2026 г., 08:32
AP Photo/Abbie Par

Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в США.

В полуфинал вышли сборные Швеции, Чехии, Финляндии и Канады.

Неожиданностью стал вылет сборной США, считавшейся одним из фаворитов турнира.

Из высшего дивизиона вылетели датчане, проигравшие немцам в матче за выживание 4:8.

Швеция - Латвия 6:3

3 (1 + 2) очкам набрал Лео Салин Валлениус (Вейше).

Две шайбы забросил швед Антон Фронделл (Юргорден).

Чехия - Швейцария 6:2

Швейцарцы вели в счете 1:0 и 2:1.

В середине второго периода чехи забросили две шайбы за 44 секунды и вышли вперед 3:2.

По 3 (1 + 2) очка набрали Иржи Клима (Шавинигем Катарактс, Канада) и Петр Сикора (Тринец).

США - Финляндия 3:4 (овертайм)

Американцы сравняли счет на 59-й минуте 3:3.

На 63-й минуте победную шайбу забил Артту Валила (Лукко).

Канада - Словакия 7:1

В полуфиналах сыграют:

Швеция - Финляндия

Канада - Чехия.

