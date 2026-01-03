Сборная США вылетела. Результаты четвертьфиналов молодежного чемпионата мира по хоккею
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в США.
В полуфинал вышли сборные Швеции, Чехии, Финляндии и Канады.
Неожиданностью стал вылет сборной США, считавшейся одним из фаворитов турнира.
Из высшего дивизиона вылетели датчане, проигравшие немцам в матче за выживание 4:8.
Швеция - Латвия 6:3
3 (1 + 2) очкам набрал Лео Салин Валлениус (Вейше).
Две шайбы забросил швед Антон Фронделл (Юргорден).
Чехия - Швейцария 6:2
Швейцарцы вели в счете 1:0 и 2:1.
В середине второго периода чехи забросили две шайбы за 44 секунды и вышли вперед 3:2.
По 3 (1 + 2) очка набрали Иржи Клима (Шавинигем Катарактс, Канада) и Петр Сикора (Тринец).
США - Финляндия 3:4 (овертайм)
Американцы сравняли счет на 59-й минуте 3:3.
На 63-й минуте победную шайбу забил Артту Валила (Лукко).
Канада - Словакия 7:1
В полуфиналах сыграют:
Швеция - Финляндия
Канада - Чехия.