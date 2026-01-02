x
02 января 2026
02 января 2026
Спорт

Историческая победа "Монреаля". Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 02 января 2026 г., 12:33 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 12:39
Историческая победа "Монреаля". Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Karl DeBlaker

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Монреаль" одержал волевую победу над "Каролиной" 7:5.

Каролина Харрикейнз - Монреаль Канадиенз 5:7

"Монреаль" победил "Каролину" впервые с 7 апреля 2016.

В начале второго периода "Каролина" вела в счете 4:2.

Себастьян Ахо (Каролина) набрал 5 (2 + 3) очков.

Лос-Анджелес Кингз - Тампа-Бей Лайтнинг 3:5

"Короли" вели в счете 2:1 и 3:2.

По 3 очка набрали Никита Кучеров (Тампа) (1 + 2) и Корри Перри (Лос-Анджелес) (0 + 3). Перри стал самым возрастным игроком "Кингз", набравшим 3 очка в одной игре (40 лет).

Питтсбург Пингвинз - Детройт Ред Уингз 4:3 (овертайм)

Победный гол на 58-й секунде овертайма забил Крис Летанг.

Лидер "Питтсбурга" Сидни Крпсби набрал 3 (2 + 1) очка.

Спорт
