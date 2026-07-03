Сборная Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу проиграла португальцам 1:2.

На 13-й минуте компенсированного времени хорваты забили гол, который переводил матч в овертайм. Но гол был отменен.

В заявлении ФИФА говорится, что гол был отменен из-за показаний датчика мяча, которые помогли установить, что Игор Матанович коснулся мяча. Это означало, что гол забит из офсайда.

Лука Модрич, для которого этот матч стал последним за сборную Хорватии, остался недоволен решением арбитра.

Звезда мирового футбола, Златан Ибрагимович, известный резкими заявлениями, счел офсайд неочевидным, и решил, что ФИФА и судьи всеми силами помогают Криштиану Роналду стать чемпионом мира.