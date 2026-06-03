Чемпионат мира по футболу. Обзор группы А

В матче открытия чемпионата мира по футболу встретятся сборные Мексики и ЮАР. Этот матч повторяет матч открытия чемпионата мира 2010 года.

Группа А матчи проводит в Мехико и Гвадалахаре.

Безусловным фаворитом группы считаются хозяева.

Хавьер Агирре обладает опытным и сбалансированным составом. Главный тренер "ацтеков" делает ставку на оборону, в которой выделяется треугольник Эдсон Альварес, Сесар Монтес, Йохан Васкес.

Голкипер Гильермо Очоа примет участие в шестом чемпионате мира (скорее всего, легенда будет запасным вратарем).

Проблемы сборной Мексики: травмы основного вратаря Луиса Малагона и полузащитника Марселя Руиса.

Претендентами на вторую путевку считаются сборные Южной Кореи и Чехии. Эксперты оценивают их шансы на выход в плэй-офф как примерно равные.

Южная Корея. Один из лидеров азиатского футбола. В финальной стадии чемпионатов мира "азиатские тигры" сыграют 11-й раз подряд.

Основные звезды сборной Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан, Ли Кан Ин и Ким Мин Чжэ готовы к чемпионату.

Это последний мондиаль корейского "золотого поколения".

Чехия. Крепкий европейский середняк, вышедший в финальную часть чемпионата мира впервые за 20 лет (при этом регулярно участвовавший в чемпионатах Европы).

Мощная, тактически грамотная команда.

На острие великолепный Патрик Шик. Лидер полузащиты - Томаш Соучек.

Эксперты считают, что многое в группе может решиться в матче первого тура Чехия - Южная Корея.

Большая потеря для команды - травма молодого форварда "Хоффенхайма" Адама Гложека.

Сборную ЮАР считают явным аутсайдером группы. Южноафриканцы впервые с 2010 года (домашнего чемпионата мира) сыграют в финальной части мировых первенств.

Оценка экспертов "команда может навязать борьбу и отобрать очки у любого соперника, но выход в 1/16 финала станет настоящей сенсацией".

В отборочном цикле "бафана-бафана" обошли сборную Нигерии, что говорит о многом.

В составе сборной ЮАР пять человнк, играющих в Европе.

Козырь - сыгранность. Большинство игроков представляют "Мамелоди Сандаунз".