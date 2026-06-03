Умер знаменитый баскетболист и тренер Рик Адельман

1 июня на 80-м году жизни умер известный баскетболист и тренер Рик Адельман, сообщает официальный сайт "Портленд Трэйл Блэйзерс".

В некрологе говорится, что он много сделал для становления "Портленда". Как игрок Рик Адельман был членом первого состава клуба, созданного в 1970 году. В 1990 и 1992 годах он выводил команду в финал НБА.

Разыгрывающий выступал за клубы "Сан-Диего Рокитс", "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Чикаго Булз", "Нью-Орлеан Джаз", "Канзас Сити Омаха Кингз".

Рик Адельман тренировал "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Голден Стэйт Уорриорз", "Сакраменто Кингз", "Хьюстон Рокетс", "Миннесота Тимбервулвз".

В 2013 году он одержал тысячную победу в тренерской карьере.

Рик Адельман трижды был главным тренером Матча всех звезд НБА. В 2021 году он был включен в Зал славы баскетбола.