"Лион" победил "Арсенал" и вышел в финал женской Лиги чемпионов

Первым финалистом женской Лиги чемпионов стал "Лион", победивший в ответном матче "Арсенал" 3:1.

В первом матче полуфинала победили англичанки 2:1.

На 21-й минуте Венди Ренар реализовалa пенальти. На 36-й минуте после подачи углового Кадибиату Диани удвоила преимущество хозяек.

На 75-й минуте Алессия Руссо сократила отставание 2:1.

На 86-й минуте Жюли Бранд вышла один на один и отправила мяч в дальний угол 3:1.

Второй финалист определится сегодня в матче "Бавария" - "Барселона". Первый матч завершился вничью 1:1.