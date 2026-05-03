03 мая 2026
последняя новость: 13:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

"Лион" победил "Арсенал" и вышел в финал женской Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 03 мая 2026 г., 13:23 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 13:30
"Лион" победил "Арсенал" и вышел в финал женской Лиги чемпионов
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Первым финалистом женской Лиги чемпионов стал "Лион", победивший в ответном матче "Арсенал" 3:1.

В первом матче полуфинала победили англичанки 2:1.

На 21-й минуте Венди Ренар реализовалa пенальти. На 36-й минуте после подачи углового Кадибиату Диани удвоила преимущество хозяек.

На 75-й минуте Алессия Руссо сократила отставание 2:1.

На 86-й минуте Жюли Бранд вышла один на один и отправила мяч в дальний угол 3:1.

Второй финалист определится сегодня в матче "Бавария" - "Барселона". Первый матч завершился вничью 1:1.

