"Гурник" (Забже) впервые за 54 года стал обладателем Кубка Польши.

В финале "горняки" орбыграли "Ракув" (Ченстохова) 2:0.

Голы забили украинский полузащитник Максим Хлань (раньше выступал за луганскую "Зарю" и львовские "Карпаты") и бывший полузащитник "Штутгарта" Роберто Массимо.

Легендарный нападающий Лукас Подольски вышел на замену на 90-й минуте.

Завоевание трофея в Польше - особый момент для легенды сборной Германии.

Отец Лукаса - профессиональный футболист, чемпион Польши, мать выступала за сборную Польши по гандболу.

Многие родственники Подольски болеют за "Гурник". Он сам заявлял, что хотел бы выступать за этот клуб. Лукас Подольски выступает за польских "горняков" с 2021 года.

Он - чемпион Германии, обладатель Кубков Англии, Турции, Японии, Польши, чемпион мира 2014 года.