Лига Европы. Неожиданные поражения "Штутгарта" и "Ноттингема"

Завершился второй тур основного этапа Лиги Европы.

Базель (Швейцария) - Штутгарт (Германия) 2:0

Швейцарцы прервали серию из 3 поражений в еврокубках.

У "Штутгарта" значительное преимущество (65% владения мячом, 29:12 по ударам, 7:4 по точным ударам, 9:1 по угловым).

Сельта (Виго, Испания) - ПАОК (Салоники, Греция) 3:1

Порту (Португалия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 2:1

Победный гол на 89-й минуте забил 18-летний Родригу Мора.

Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) - Астон Вилла (Бирмингем, Англия) 0:2

Генк (Бельгия) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 0:1

Израильский полузащитник "Ференцвароша" Габи Каниховский вышел на замену на 79-й минуте.

"Ференцварош" одержал седьмую победу подряд (во всех турнирах).

Победный гол на 44-й минуте после передачи Йонатана Леви забил Барнабас Варга. Он же на 49-й минуте не реализовал пенальти.

Лион (Франция) - Зальцбург (Австрия) 2:0

Ноттингем Форест (Англия) - Мидтьюланд (Дания) 2:3

Это был первый домашний еврокубковый матч "Ноттингем Форест" с марта 1996 года.

Анже Постекоглу до сих пор не одержал ни одной победы в качестве главного тренера "Фореста".

Штурм (Грац, Австрия) - Глазго Рейнджерс (Шотландия) 2:1

"Штурм" одержал четвертую домашнюю победу подряд в еврокубках.

Победный гол на 35-й минуте забил Отар Китеишвили.