Спорт

Лига Европы. "Маккаби" проиграл "Динамо"

Футбол
время публикации: 03 октября 2025 г., 06:40 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 06:40
Лига Европы. "Маккаби" проиграл "Динамо"
AP Photo/Darko Vojinovic

В матче второго тура основного этапа Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" проиграл загребскому "Динамо" 1:3.

"Маккаби" чаще был по воротам 11:6.

Точнее били хорваты 5:4.

Израильтяне чаще подавали угловые 5:3 при примерно равном владении мячом.

На 14-й минуте после передачи Бена Ледермана (1 июля перешел из "Ракува", Ченстохова) Саид Абу Фархи вышел один на один и открыл счет 1:0.

Хорваты отыгрались на 16-й минуте. После грубой ошибки защитников Матео Лисица (1 июля перешел из "Истры 1961") нанес сильный удар с линии штрафной 1:1. Через 3 минуты Деян Любичич (1 июля перешел из "Кельна") забил победный гол 1:2. На 72-й минуте он нанес обводящий удар с линии штрафной 1:3.

