Лига Европы. "Бетис" победил в Болгарии. Неожиданное поражение "Панатинаикоса".

Состоялись матчи второго тура основного этапа Лиги Европы.

Рома (Италия) - Лилль (Франция) 0:1

Болонья (Италия) - Фрайбург (Германия) 1:1

Бранн (Берген, Норвегия) - Утрехт (Нидерланды) 1:0

"Бранн" одержал первую победу в основном этапе Лиги Европы.

Селтик (Глазго, Шотландия) - Спортинг (Брага, Португалия) 0:2

Стяуа (Бухарест, Румыния) - Янг Бойз (Берн, Швейцария) 0:2

Оба гола в первом тайме забил Жоэль Монтейру.

Фенербахче (Ствмбул, Турция) - Ницца (Франция) 2:1

В первые 25 минут два гола забил Керем Актюркоглу (1 сентября приобретен у "Бенфики" за 22.5 миллиона евро).

Лудогорец (Разград, Болгария) - Бетис (Севилья, Испания) 0:2

"Бетис" не проиграл в пятом матче подряд (во всех турнирах).

Панатинаикос (Афины, Греция) - Гоу Ахед Иглз (Девентер, Нидерланды) 1:2

Оба мяча в ворота хозяев после передач Дина Рубена Джеймса забил Милан Смит.

Виктория (Пльзень, Чехия) - Мальме (Швеция) 3:0

Три гола, три удаления.

Голы забили Матей Выдра, Рафиу Дуросинми и Карел Спачил.

У "Мальме" были удалены Лассе Йонсен (на 39-й минуте при счете 1:0) и 19-летний Даниэль Тристан Гудйонсен (на шестой минуте компенсированного времени).

У "Виктории" - иракский полузащитник Мерхас Доски (на 58-й минуте при счете 3:0).