19-летний вратарь умер от травмы, полученной в матче чемпионата Испании

27 сентября в матче пятого дивизиона чемпионата Испании произошла трагедия, сообщает The Sun.

19-летний голкипер "Колиндрес" Рауль Рамирес Осорио умер после столкновения с соперником.

Он потерял сознание, получив тяжелую травму головы в матче с "Ревильнй".

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. После этого он был доставлен в больницу в Сантандере.

Футболист умер 30 сентября.