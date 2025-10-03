x
$
03 октября 2025
Спорт

19-летний вратарь умер от травмы, полученной в матче чемпионата Испании

Футбол
время публикации: 03 октября 2025 г., 13:34 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 13:34
19-летний вратарь умер от травмы, полученной в матче чемпионата Испании
AP Photo/Joan Monfort

27 сентября в матче пятого дивизиона чемпионата Испании произошла трагедия, сообщает The Sun.

19-летний голкипер "Колиндрес" Рауль Рамирес Осорио умер после столкновения с соперником.

Он потерял сознание, получив тяжелую травму головы в матче с "Ревильнй".

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. После этого он был доставлен в больницу в Сантандере.

Футболист умер 30 сентября.

Спорт
