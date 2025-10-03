19-летний вратарь умер от травмы, полученной в матче чемпионата Испании
время публикации: 03 октября 2025 г., 13:34 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 13:34
27 сентября в матче пятого дивизиона чемпионата Испании произошла трагедия, сообщает The Sun.
19-летний голкипер "Колиндрес" Рауль Рамирес Осорио умер после столкновения с соперником.
Он потерял сознание, получив тяжелую травму головы в матче с "Ревильнй".
Пострадавшему оказали медицинскую помощь. После этого он был доставлен в больницу в Сантандере.
Футболист умер 30 сентября.
