x
25 сентября 2025
|
последняя новость: 12:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 сентября 2025
|
25 сентября 2025
|
последняя новость: 12:45
25 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер известный советский футболист

Футбол
время публикации: 25 сентября 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 11:24
Умер известный советский футболист
AP Photo/Fernando Vergara

22 сентября на 62-м году жизни умер известный советский футболист и узбекистанский тренер Сергей Арсланов, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

О причинах смерти не сообщается.

Защитник выступал за команды "Пахтакор" (Курган-Тюбе), СКА (Хабаровск), "Памир" (Душанбе), "Кубань" (Краснодар), "Новбахор" (Наманган), "Кызылкум" (Зарафшан).

В составе "Памира" Сергей Арсланов - победитель Первой лиги чемпионата СССР. В составе "Новбахора" - двукратный обладатель Кубка Узбекистана.

Он был помощником главного тренера молодежной сборной Узбекистана.

Сергей Арсланов тренировал команды "Динамо" (Самарканд), "Дордой" (Бишкек) и "Новбахор".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 августа 2025

Умер известный израильский футболист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 августа 2025

Умер известный футболист, участник двух чемпионатов мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Умер 25-летний футболист луганской "Зари"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

После сердечного приступа умер чемпион мира по футболу 1990 года