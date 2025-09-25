Умер известный советский футболист
22 сентября на 62-м году жизни умер известный советский футболист и узбекистанский тренер Сергей Арсланов, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.
О причинах смерти не сообщается.
Защитник выступал за команды "Пахтакор" (Курган-Тюбе), СКА (Хабаровск), "Памир" (Душанбе), "Кубань" (Краснодар), "Новбахор" (Наманган), "Кызылкум" (Зарафшан).
В составе "Памира" Сергей Арсланов - победитель Первой лиги чемпионата СССР. В составе "Новбахора" - двукратный обладатель Кубка Узбекистана.
Он был помощником главного тренера молодежной сборной Узбекистана.
Сергей Арсланов тренировал команды "Динамо" (Самарканд), "Дордой" (Бишкек) и "Новбахор".
