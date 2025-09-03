Молодежный кубок Европы по триатлону. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
время публикации: 03 сентября 2025 г., 09:11 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 09:11
На озере Ярун в Хорватии прошел этап Молодежного кубка Европы по триатлону.
Победила швейцарка Данна Анук.
17-летняя израильтянка Амит Бен Адива заняла третье место.
В соревнованиях юношей победил француз Лени Ремер-Манчини.
Израильтянин Рой Барон занял 16-е место, Рои Кон - 17-е.
