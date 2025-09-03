x
Спорт

Молодежный кубок Европы по триатлону. Израильтянка завоевала бронзовую медаль

Триатлон
время публикации: 03 сентября 2025 г., 09:11 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 09:11
Молодежный кубок Европы по триатлону. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
AP Photo/David Goldman, File

На озере Ярун в Хорватии прошел этап Молодежного кубка Европы по триатлону.

Победила швейцарка Данна Анук.

17-летняя израильтянка Амит Бен Адива заняла третье место.

В соревнованиях юношей победил француз Лени Ремер-Манчини.

Израильтянин Рой Барон занял 16-е место, Рои Кон - 17-е.

