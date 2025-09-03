"Апоэль" (Беэр-Шева) оштрафован за баннер, оскорбляющий УЕФА

Дисциплинарная комиссия Израильской ассоциации футбола оштрафовала "Апоэль" (Беэр-Шева).

Клуб оштрафован на 35 тысяч шекелей и еще на 100 тысяч шекелей условно с испытательным сроком на один год, сообщает ONE.

Фанаты южан во время матча вывесили баннер с надписью на английском "Две вещи должны быть уничтожены: ХАМАС и УЕФА".

УЕФА проводит расследование.