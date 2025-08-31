x
31 августа 2025
31 августа 2025
31 августа 2025
последняя новость: 19:07
31 августа 2025
Спорт

Сенсация чемпионата Англии. "Брайтон" обыграл "Манчестер Сити". Юбилейный матч Холанна

Футбол
Сенсации
время публикации: 31 августа 2025 г., 18:25 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 18:33
Сенсация чемпионата Англии. "Брайтон" обыграл "Манчестер Сити"
AP Photo/Ian Walton

В матче третьего тура чемпионата Англии "Брайтон энд Хоув" одержал волевую победу над "Манчестер Сити" 2:1.

Брайтон энд Хоув - Манчестер Сити 2:1

"Чайки" одержали первую победу в чемпионате, а "горожане" потерпели второе поражение подряд.

Интересно, что "Манчестер Сити" не может обыграть "Брайтон" под руководство Фабиана Хюрцелера. Третий матч без побед.

Первый голевой момент создали хозяева на 19-й минуте. Митома убежал от защитника и пробил в дальнюю "шестерку". Трэффорд перевел мяч на угловой.

На 25-й минуте Рейндерс сбросил мяч Холанну. Норвежец слету пробил в дальний угол, но не попал. Через минуту Айт-Нури навесил. Холанн пробил головой. Вербрюгген выручил. На 34-й минуте Мармуш протолкнул мяч во вратарскую. Эрлинг Холанн открыл счет 0:1. Норвежец забил в сотом матче в Премьер-лиге.

На 60-й минуте Мармуш прострелил. Бобб бил с близкого расстояния, но не попал.

На 67-й минуте Джеймс Милнер реализовал пенальти 1:1 (он выступал за "Манчестер Сити" в 2010-15 годах. Милнер стал самым возрастным игроком Премьер-лиги, реализовавшим пенальти (39 лет 239 дней).

На 89-й минуте Митома вывел Брайан Груду один на один 2:1.

Ноттингем Форест - Вест Хэм (Лондон) 0:3

Спорт
