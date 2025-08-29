x
Спорт

"Вуэльта": пропалестинские активисты перекрыли дорогу и помешали гонке

Велоспорт
время публикации: 29 августа 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 09:17
"Вуэльта": Пропалестинские активисты перекрыли дорогу и помешали гонке
AP Photo/Manu Fernandez

Во время шестого этапа многодневки "Вуэльта Эспана" пропалестинские активисты перекрыли дорогу, помешав участникам гонки, сообщает "Исраэль а-Йом".

Полиции потребовалось около двух минут, чтобы расчистить дорогу.

Во время пятого этапа активисты пытались помешать проехать гонщикам Israel Premier Tech.

Спорт
