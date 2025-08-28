Звездный велогонщик израильской команды получил тяжелые травмы на тренировке

Велогонщик израильской команды Israel-Premier Tech Крис Фрум получил тяжелые травмы во время тренировки, сообщает ВВС.

Он получил множественные травмы в аварии на юге Франции.

40-летний спортсмен был на вертолете доставлен в больницу в Дижоне.

Сканирование показало, что у Фрума сломаны пять ребер, коллапс легкого и перелом поясничных позвонков.

По данным французских СМИ, по прибытии в больницу Крис Фрум был в сознании. Ему предстоит хирургическая операция.

Крис Фрум - четырехкратный победитель "Тур де Франс".