Звездный велогонщик израильской команды получил тяжелые травмы на тренировке
время публикации: 28 августа 2025 г., 18:07 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 18:07
Велогонщик израильской команды Israel-Premier Tech Крис Фрум получил тяжелые травмы во время тренировки, сообщает ВВС.
Он получил множественные травмы в аварии на юге Франции.
40-летний спортсмен был на вертолете доставлен в больницу в Дижоне.
Сканирование показало, что у Фрума сломаны пять ребер, коллапс легкого и перелом поясничных позвонков.
По данным французских СМИ, по прибытии в больницу Крис Фрум был в сознании. Ему предстоит хирургическая операция.
Крис Фрум - четырехкратный победитель "Тур де Франс".
