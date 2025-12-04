x
Спорт

Джамал Мюррей набрал 52 очка. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 04 декабря 2025 г., 12:03 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 12:03
Джамал Мюррей набрал 52 очка. Результаты матчей НБА
AP Photo/Michael Conroy

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" в гостях одолел "Орландо" 114:112.

Индиана Пэйсерз - Денвер Наггетс 120:135

Джамал Мюррей (Денвер) провел лучшую игру в сезоне и набрал 52 очка.

Никола Йокич сделал "дабл-дабл" (24 + 8 подборов + 13 передач).

Орландо Мэджик - Сан-Антонио Сперс 112:114

Деаарон Фокс (Сан-Антонио) набрал 31 очко. Он набравл последние 10 очков "Сперз" в матче, включая два штрафных за 1.4 секунды до финальной сирены.

Люк Корне на последней секунде блокировал бросок и помешал Францу Вагнеру сравнять счет. Он в этом матче сделал 3 блок-шота.

Атланта Хоукс - Лос-Анджелес клипперс 92:115

"Клипперс" прервали серию из пяти поражений.

Лидер гостей Джеймс Харден набрал 27 очков и сделал 9 передач.

Нью-Йорк Никс - Шарлотт Хорнетс 119:104

Лмдер "Никс" Карл-Энтони Таунс сделал "дабл-дабл 35+" (35 + 18 подборов + 5 передач).

