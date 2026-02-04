x
04 февраля 2026
|
последняя новость: 17:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 февраля 2026
|
04 февраля 2026
|
последняя новость: 17:51
04 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Первая тренировка. Израильский горнолыжник занял 37-е место

Олимпиада 2026
Горные лыжи
время публикации: 04 февраля 2026 г., 17:14 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 17:14
Олимпиада. Первая тренировка. Израильский горнолыжник занял 37-е место
AP Photo/Alessandro Trovati

Сегодня прошла первая официальная олимпийская тренировка по скоростному спуску.

Израильский горнолыжник Барнабас Селлеш показал 37-й результат из 45 участников.

Его результат 2 минуты 1.75 секунды.

Израильтянин на 5.67 секунды отстал от американца Райана Кокрана-Сигла, завершившего первую тренировку с лучшим результатом.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 января 2026

Горные лыжи. Израильтянин занял девятое место в Боснии и Герцеговине
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 января 2026

Зимняя олимпиада 2026. Состав сборной Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026

Горные лыжи. Кубок мира. Израильтянка заняла 28-е место в слаломе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 декабря 2025

Горные лыжи. Израильтянка заняла 23-е место в Швейцарии