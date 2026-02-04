Олимпиада. Первая тренировка. Израильский горнолыжник занял 37-е место
время публикации: 04 февраля 2026 г., 17:14 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 17:14
Сегодня прошла первая официальная олимпийская тренировка по скоростному спуску.
Израильский горнолыжник Барнабас Селлеш показал 37-й результат из 45 участников.
Его результат 2 минуты 1.75 секунды.
Израильтянин на 5.67 секунды отстал от американца Райана Кокрана-Сигла, завершившего первую тренировку с лучшим результатом.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026