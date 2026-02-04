x
04 февраля 2026
|
последняя новость: 14:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
|
|
Спорт

На олимпийских объектах запретили фрисби, вувузелы, велосипеды и самокаты

Олимпиада 2026
время публикации: 04 февраля 2026 г., 14:17 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 14:28
На олимпийских объектах запретили фрисби, вувузелы. велосипеды и самокаты
AP Photo/Gregory Bull

Организаторы зимней олимпиады 2026 года ввели ограничения на олимпийских объектах, сообщает ТАСС.

По данным агентства, на объекты запрещено проносить фрисби, вувузелы, запрещено использование велосипедов, самокатов, роликовых коньков, гироподов, складных стульев, ковриков.

Ограничения распространяются на соревновательные площадки, медиацентр и Олимпийскую деревню.

Олимпада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.

Спорт
