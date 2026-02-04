На олимпийских объектах запретили фрисби, вувузелы, велосипеды и самокаты
время публикации: 04 февраля 2026 г., 14:17 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 14:28
Организаторы зимней олимпиады 2026 года ввели ограничения на олимпийских объектах, сообщает ТАСС.
По данным агентства, на объекты запрещено проносить фрисби, вувузелы, запрещено использование велосипедов, самокатов, роликовых коньков, гироподов, складных стульев, ковриков.
Ограничения распространяются на соревновательные площадки, медиацентр и Олимпийскую деревню.
Олимпада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 января 2026