Зимняя олимпиада 2026. Состав сборной Израиля
время публикации: 28 января 2026 г., 11:23 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 11:42
6 февраля в Италии начнутся Зимние олимпийские игры 2026 года.
Израиль будут представлять 9 спортсменов. Впервые израильтяне выступят в лыжных гонках и бобслее.
Знаменосцем израильской делегации на церемонии открытия будет фигуристка Мария Сенюк.
Состав сборной Израиля:
Мария Сенюк (фигурное катание),
Аттила Михали Кертеш (лыжные гонки),
Барнабас Селлеш (горные лыжи, участвует в четырех дисциплинах),
Ноа Селлеш (горные лыжи, участвует в двух дисциплинах),
Адам Эдельман, Менахем Хен (бобслей, двойки),
Адам Эдельман, Менахем Хен, Уорд Фаварси, Омер Кац (бобслей, четверки),
Джаред Файрстоун (скелетон).
