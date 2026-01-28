x
28 января 2026
|
последняя новость: 11:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 января 2026
|
28 января 2026
|
последняя новость: 11:44
28 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Зимняя олимпиада 2026. Состав сборной Израиля

Олимпиада 2026
время публикации: 28 января 2026 г., 11:23 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 11:42
Зимняя олимпиада 2026. Состав сборной Израиля
AP Photo/Sergei Grits

6 февраля в Италии начнутся Зимние олимпийские игры 2026 года.

Израиль будут представлять 9 спортсменов. Впервые израильтяне выступят в лыжных гонках и бобслее.

Знаменосцем израильской делегации на церемонии открытия будет фигуристка Мария Сенюк.

Состав сборной Израиля:

Мария Сенюк (фигурное катание),

Аттила Михали Кертеш (лыжные гонки),

Барнабас Селлеш (горные лыжи, участвует в четырех дисциплинах),

Ноа Селлеш (горные лыжи, участвует в двух дисциплинах),

Адам Эдельман, Менахем Хен (бобслей, двойки),

Адам Эдельман, Менахем Хен, Уорд Фаварси, Омер Кац (бобслей, четверки),

Джаред Файрстоун (скелетон).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 января 2026

Италия готовится к зимним Олимпийским играм. Основные даты
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 января 2026

Антиизраильская акция во время эстафеты олимпийского огня в Венеции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 января 2026

Олимпиада 2026. Три хоккеиста-еврея включены в состав сборной США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 января 2026

Историческая победа "Монреаля". Результаты матчей НХЛ