"Реал" проиграл в Афинах. Результаты матчей Евролиги

Состоялись матчи двадцать шестого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Барселона" проиграла "Фенербахче" 78:82.

Дубай (ОАЭ) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 108:98 (овертайм)

Основное время 95:95.

Вторую половину матча "Олимпиакос" выиграл 55:43.

По 21 очку набрали лидеры "Дубая" Дуэйн Бэкон (+ 7 подборов) и Мфионду Кабенгеле (+14 подборов).

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Валенсия (Испания) 107:90

"Валенсия", еще недавно лидировавшая с "Апоэлем", потерпела третье поражение в последних пяти играх, и опустилась на пятое место.

Жальгирис (Каунас, Литва) - Монако (Франция) 104:87

Первую четверть "Жальгирис" выиграл 35:18.

Форвард "Жальгириса" Азулас Тубелис набрал 26 очков и сделал 7 подборов.

Панатинаикос (Афины, Греция) - Реал (Мадрид, Испания) 82:81

Незадолго до конца матча "Реал" вел в счете 78:75.

Барселона (Испания) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 78:82

Бавария (Мюнхен, Германия) - Париж (Франция) 81:75

Милан (Италия) - Баскония (Витория, Испания) 109:89