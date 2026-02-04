x
04 февраля 2026
|
последняя новость: 10:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 февраля 2026
|
04 февраля 2026
|
последняя новость: 10:22
04 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Реал" проиграл в Афинах. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 04 февраля 2026 г., 10:04 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 10:04
"Реал" проиграл в Афинах. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Frank Franklin II

Состоялись матчи двадцать шестого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Барселона" проиграла "Фенербахче" 78:82.

Дубай (ОАЭ) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 108:98 (овертайм)

Основное время 95:95.

Вторую половину матча "Олимпиакос" выиграл 55:43.

По 21 очку набрали лидеры "Дубая" Дуэйн Бэкон (+ 7 подборов) и Мфионду Кабенгеле (+14 подборов).

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Валенсия (Испания) 107:90

"Валенсия", еще недавно лидировавшая с "Апоэлем", потерпела третье поражение в последних пяти играх, и опустилась на пятое место.

Жальгирис (Каунас, Литва) - Монако (Франция) 104:87

Первую четверть "Жальгирис" выиграл 35:18.

Форвард "Жальгириса" Азулас Тубелис набрал 26 очков и сделал 7 подборов.

Панатинаикос (Афины, Греция) - Реал (Мадрид, Испания) 82:81

Незадолго до конца матча "Реал" вел в счете 78:75.

Барселона (Испания) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 78:82

Бавария (Мюнхен, Германия) - Париж (Франция) 81:75

Милан (Италия) - Баскония (Витория, Испания) 109:89

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 февраля 2026

Дени Авдия стал первым израильтянином, который примет участие в Матче всех звезд НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 февраля 2026

Евролига. "Маккаби" победил "Партизан"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 февраля 2026

Евролига. "Црвена звезда" победила "Апоэль"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 февраля 2026

Результаты матчей НБА