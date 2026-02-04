x
04 февраля 2026
Спорт

Умер легендарный игрок в снукер Джон Вирго

Знаменитые спортсмены
Снукер
время публикации: 04 февраля 2026 г., 12:04 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 12:04
Умер легендарный игрок в снукер Джон Вирго
Wikipedia.org. Фото: Julia from Birmingham, England
Умер легендарный игрок в снукер Джон Вирго
AP Photo/Ng Han Guan

На 80-м году жизни умер легендарный бри танский игрок в снукер и спортивный комментатор Джон Вирго, сообщает ВВС.

Он победитель чемпионата Великобритании 1979 года, победитель

Pontins Professional 1980 года, победитель Bombay International 1980 года, полуфиналист чемпионата мира 1979 года, финалист Australian Masters 1984 года.

В 1991-2002 годах он вел популярную телепрограмму о снукере Big Break.

Также он комментировал снукер на канале ВВС. Последний раз он комментировал на ВВС в середине января 2026 года.

В заявлении World Snooker говорится: "Все сотрудники World Snooker Tour глубоко опечалены известием о кончине легендарного игрока в снукер и комментатора Джона Вирго.

Наши мысли с его семьей и близкими. Покойся с миром, JV".

