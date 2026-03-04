Израильский футбол. "Сезон будет продлен до конца мая"
время публикации: 04 марта 2026 г., 15:07 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 15:07
Руководство израильских футбольных лиг разослало сегодня письмо главам футбольных клубов с разъяснением текущей ситуации, сообщает ONE.
Главная цель - завершить футбольный сезон.
В письме дана рекомендация "подготовить игроков и команды к тому, что сезон будет продлен как минимум до конца мая".
Документ подписан заместителем генерального директора Ниром Янкелевичем.
