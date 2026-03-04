Ракетные обстрелы Ирана. Легенда "Манчестер Юнайтед": "Было страшно"

Легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд рассказал о впечатлениях после иранского ракетного обстрела ОАЭ.

В социальных сетях бывший футболист, проживающий в Дубае, рассказал, что провел с семьей ночь в подвале дома.

Он сказал, что было довольно страшно, но было важно сохранять хладнокровие, говорить с детьми, помогать им справляться с тревогой.

Рио Фердинанд написал, что были слышны сильные взрывы.